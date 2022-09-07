Александр Авдеев на своей прямой линии высказался на тему дольщиков проблемного ЖК Дуброва-Парк 2. Врио губернатора по-прежнему считает компенсацию – лучшим решением. Сейчас у застройщика

Александр Авдеев на своей прямой линии высказался на тему дольщиков проблемного ЖК Дуброва-Парк 2. Врио губернатора по-прежнему считает компенсацию – лучшим решением. Сейчас у застройщика Игоря Другова три недостроенных комплекса. По одному из них приняли решение – позволили достроить еще один этаж. По двум другим объектам нет никакого движения, считает врио. Сейчас суд не принял