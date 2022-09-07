Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Тульской,...

Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Тульской, Свердловской, Тамбовской, Тверской, Брянской, Владимирской и Кировской областей пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в хищении дорогостоящих украшений из ювелирных магазинов и ломбардов, расположенных в 13 регионах страны.Установлены обстоятельства 20 грабежей и разбойных нападений, совершенных с 2013 по 2021 год. По предварительным подсчетам, общая сумма причиненного ущерба может достигать 50 миллионов рублей. Следователями территориальных подразделений органов внутренних дел возбуждены уголовные дела, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области"Группировка из жителей города Санкт-Петербурга и Ленинградской области орудовала с 2013 года. Несколько дней они присматривались к ювелирным салонам и ломбардам, проверяли наличие охраны и камер видеонаблюдения. Спланировав все свои действия, они врывались в помещения магазинов, закрыв лица медицинскими масками, похищали дорогостоящие изделия и скрывались с места преступления. Они заранее похищали государственные регистрационные знаки с чужих машин такой же марки и цвета и устанавливали их на свои транспортные средства", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Все украденное фигуранты систематически сбывали частному ювелиру, из Москвы, который не подозревал о криминальном происхождении ценностей..В Санкт-Петербурге троих участников группы, включая предполагаемого лидера. Кроме того, был установлен еще один их сообщник – гражданин иностранного государства. Его остановили при попытке пересечь государственную границу Российской Федерации.Примечательно, что их родные и близкие даже не догадывались о совершаемых ими криминальных деяниях.Фото https://www.pxfuel.com/