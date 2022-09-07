Более 20 тысяч клиентов «Энергосбыт Волга» получили кешбэк при оплате коммунальных услуг картой...
Более 20 тысяч клиентов «Энергосбыт Волга» получили кешбэк при оплате коммунальных услуг картой «Мир». Акция стартовала 15 июня 2022 года. Всего за два месяца её участники вернули более 100 тысяч рублей.
Присоединяйтесь к программе лояльности и экономьте! Акция продлится до 31 декабря 2022 года.
Кешбэк* в размере 1% от суммы платежа могут получить пользователи личных кабинетов на сайте «Энергосбыт Волга» и мобильного приложения «Мой Энергосбыт Волга». Возврат денежных средств доступен зарегистрированным держателям карты «Мир» при условии оплаты счетов онлайн. Стать участником акции просто. Для получения кешбэка необходимо:
1. Иметь банковскую карту платёжной системы «Мир». При отсутствии карты можно обратиться в банк–участник программы лояльности и заказать выпуск карты платёжной системы «Мир». Посмотреть перечень банков–участников можно на сайте программы лояльности.
2. Зарегистрировать банковскую карту в программе лояльности платёжной системы «Мир» на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет, Мир!» и активировать акцию одним из двух способов:
- в личном кабинете клиента на сайте www.esbvolga.ru.
Если клиент получает квитанцию за электроснабжение, нужно перейти на страницу my.esbvolga.ru, на странице оплаты нажать на баннер акции и заполнить необходимые поля.
Если клиент получает единый платёжный документ за услуги ЖКХ, нужно перейти на страницу https://epd.esbvolga.ru/Account/LogOn, нажать на баннер акции и заполнить необходимые поля.
- на странице акции на сайте privetmir.ru нажать кнопку «Активировать» и заполнить необходимые поля.
ВАЖНО: Зарегистрировать карту в программе лояльности нужно до совершения платежа.
3. Оплатить коммунальные услуги через личный кабинет или через мобильное приложение «Мой Энергосбыт Волга».
Кешбэк возвращается на банковскую карту в течение 5-7 рабочих дней.
Подробнее с правилами можно ознакомиться здесь.
В случае возникновения вопросов по участию в акции или регистрации карты необходимо обратиться в службу поддержки клиентов программы лояльности платёжной системы «Мир» по телефону 8 800 100-54-64, в онлайн-чат на сайте www.privetmir.ru (после авторизации) или написать на почту [email protected]
Платёжная система «Мир» – российская национальная платёжная система. Участниками платёжной системы «Мир» являются более 260 банков, которые осуществляют приём и обслуживание карт «Мир» в сети своих устройств. Более 160 банков занимаются эмиссией карт «Мир», выдано свыше 145 млн карт. Официальный сайт ПС «Мир» www.mironline.ru.
*Кешбэк (от англ. cashback – возврат наличных денег) – денежное поощрение в виде возврата части средств, затраченных покупателем на приобретение товаров (работ, услуг).