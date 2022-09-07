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<a href="https://33live.ru/novosti/07-09-2022-bolee-20-tysyach-klientov-energosbyt-volga-poluchili-keshbek-65279;pri-oplate-kommunalnyx-uslug.html" target="_blank">Более 20 тысяч клиентов «Энергосбыт Волга» получили кешбэк ﻿при оплате коммунальных услуг</a> - Более 20 тысяч клиентов «Энергосбыт Волга» получили кешбэк при оплате коммунальных услуг картой...