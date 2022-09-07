Ущерб составил более 5 миллионов рублей. УФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена...

Ущерб составил более 5 миллионов рублей.УФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность бывшего генерального директора одной из владимирских коммерческих организаций. 40-летний руководитель признан причастным к хищению бюджетных денежных средств в особо крупном размере, выделенных в рамках государственного оборонного заказа на ремонт и обслуживание железнодорожного подвижного состава Министерства обороны РФ.Установлено, что в период с 2015 -2017 гг. фирма заключила 30 государственных контрактов на капитальный и текущий ремонт тепловозов, а также их техническое обслуживание. Общая стоимость заключенных контрактов составила около 8 млн. рублей.Следствием было установлено, что ремонт тягового состава фактически не производился. При этом контрагентами были подписаны акты выполненных работ и деньги за исполнение контракта перечислены в полном объеме на расчетный счет ООО.Ущерб от противоправной деятельности обвиняемого составил более 5 млн. рублей. Денежные средства, полученные от реализации мошеннической схемы, были использованы им в личных целях.В отношении директора фирмы возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).В августе 2022 приговором Ленинского районного суда г. Владимира он признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.Фото: ru.freepik.com/