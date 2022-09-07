Теперь недвижимость для очередников станет намного доступнее.

Минстрой РФ произвел перерасчет стоимости квадратного метра для категорий граждан, стоящих в очереди на жильё. После подписания документа, субсидии на жильё во Владимирской области будут рассчитывать исходя из цены «квадрата» в 71,5 тысячу рублей.В сравнении с прошлым годом сумма увеличилась почти в два раза. Причина - значительные разрывы между рыночной и социальной стоимостью квартир.К примеру, в прошлом году стоимость квадратного метра во Владимире составляла 70-80 тысяч рублей. При этом власти компенсировали не более 39 тысяч за «квадрат». Молодые, многодетные семьи и бюджетники доплачивали разницу, залезая в долги. Теперь недвижимость для очередников станет намного доступнее.