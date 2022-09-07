На избирательных участках в Москве установят специальные сканеры для идентификации избирателей. О новшествах в ходе предстоящего голосования рассказал исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев.

На избирательных участках в Москве установят специальные сканеры для идентификации избирателей. О новшествах в ходе предстоящего голосования рассказал исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев.В ближайшие дни в Москве запускается пилотный проект с новым уровнем автоматизации выборов.Технологии удобны и полезны всем гражданам – как привыкшим решать десятки важных дел дома или на бегу с помощью смартфона, так и любителям традиционного голосования, отметил Комлев.Например, на избирательных участках установят специальные сканеры для идентификации избирателей. Гражданину будет достаточно лишь приложить к устройству паспорт, а система начнет поиск по электронному списку. При этом проверяющий на участке все же будет. Его задача – удостовериться, что паспорт действительно принадлежит пришедшему на участок человеку, объяснил эксперт.Помимо этого, в Москве тестируют и новый единый электронный список всех избирателей столицы, в котором не делят граждан по способу голосования. Система будет отслеживать, проголосовал ли этот человек ранее онлайн или на избирательном участке, поэтому не даст сделать выбор во второй раз никаким способом, рассказал Комлев.Скорее всего, в будущем подобные системы будут внедрятся и в других городах России – не только на выборах, но и в медицине, транспорте и иных сферах жизни. Поэтому можно сказать, что Москва – этакий испытательный полигон новых технологий для всей страны.