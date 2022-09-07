За Гран-при боролись 79 населённых пунктов.

Самой красивой деревней Владимирской области стало Гришино Гороховецкого района. За Гран-при боролись 79 населённых пунктов. Победитель получит 200 тысяч рублей на развитие.Первое место среди сел с численностью населения до 500 человек заняло Флорищи. На втором расположились: Приволье, Абакумлево и Парковое. «Бронза» у деревень: Искра, Двойново, Санино, Арбузово и Малолучинское.Среди посёлков, в которых проживает до 3500 жителей, пьедестал распределен следующим образом:1 - Рождествено;2 - Степанцево;3 - Иванищи, Красное Эхо, Головино.