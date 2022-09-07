Ещё одно дело возбудили на известного владимирского урбаниста. Причиной послужили посты в соцсетях.

На известного владимирского общественника Артёма Чернея завели дело о дискредитации ВС РФ. Сооснователю проекта «Владимир будущего» грозит штраф до 50 тысяч рублей.Причиной для возбуждения административного дела послужили посты в соцсетях. Сам владимирец пока не комментирует сложившуюся ситуацию.Напомним, что по аналогичной статье штрафы грозят Сергею Серегину, который высказал свое мнение о военной операции на Украине в зале суда. В Вязниках мужчину осудят за на остановке на трассе М-7. Среди них была заповедь «Не убий».Всего с начала СВО во Владимирской области по новой статье привлекли к ответственности больше 10 человек. Все они получили штрафы.