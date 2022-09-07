Банки выдают ипотеку пенсионерам, но тщательно проверяют эту категорию заемщиков на платежеспособность. Если пенсионер ранее допускал просрочки по другим займам, в ипотеке откажут. Банки учитывают и возраст пенсионеров. На момент внесения последнего платежа возраст гражданина должен быть не старше 85 лет. В некоторых банках действуют ограничения по выдаче ипотеки до 70 лет.

Банки выдают ипотеку пенсионерам, но тщательно проверяют эту категорию заемщиков на платежеспособность. Если пенсионер ранее допускал просрочки по другим займам, в ипотеке откажут. Банки учитывают и возраст пенсионеров. На момент внесения последнего платежа возраст гражданина должен быть не старше 85 лет. В некоторых банках действуют ограничения по выдаче ипотеки до 70 лет.Объясняем, как пенсионеру получить ипотеку, какие документы нужны для оформления. Еще больше статей по ипотеке и недвижимости читайте в "".Какую недвижимость могут купить пенсионеры в ипотеку?Пенсионеры вправе купить любую недвижимость в ипотеку: в новом доме, на вторичном рынке жилья. Банки разрешают оформлять ипотеку на постройку гаражей, строительство загородного или дачного дома. Но для одобрения заявки пенсионер должен доказать свою платежеспособность. Чаще всего — это пенсия, для работающих пенсионеров — справка о зарплате.Документы для оформления ипотекиЛучше всего обращайтесь в тот банк, где получаете пенсию. Из документов в банке, где получаете пенсию, потребуется следующее.Паспорт.СНИЛС.Удостоверение пенсионера.Если вышли на пенсию и продолжаете работать, возьмите справку с работы о зарплате, копию трудового договора. При обращении в банк за ипотекой, где у вас нет карты, нужны следующие документы:паспорт;СНИЛС;выписка из ПФР;удостоверение пенсионера;справка из психдиспансера;справка с работы и копия договора при наличии.Банки часто запрашивают у пенсионеров справку из психдиспансера. Документ нужен для того, чтобы удостовериться в дееспособности гражданина. Пенсионерам также приходится оформлять страховку жизни и здоровья, иначе банки отклоняют ипотечные заявки.Какие требования банки предъявляют к недвижимости?Для пенсионеров к недвижимости нет никаких дополнительных требований. Стандартные условия при покупке жилья в ипотеку выглядят так.Здание не считается аварийным.Нет залога и обременения, арестов.Продавец предъявил правоустанавливающие документы на недвижимость.Если проводилась перепланировка, она узаконена и есть соответствующие документы.Технический паспорт на недвижимость.Как пенсионеру повысить шанс на получение ипотеки?Банк оценивает платежеспособность заемщика, кредитный рейтинг, трудовой стаж, наличие долгов по налогам, коммуналке. Для повышения шансов на одобрение ипотеки нужно сделать следующее.Предъявите банку все документы, включая справки о доходе.Если у вас есть депозит в банке, укажите это в заявке.Работающим пенсионерам нужно взять справку с места работы.Для пенсионеров с минимальной пенсией лучше всего привлечь к сделке финансовых поручителей с высоким кредитным рейтингом и положительной КИ.Обращаться за ипотекой в банк, где получаете пенсию.Соглашайтесь на страховку здоровья, иначе банк может отказать или повысить процентную ставку.Постарайтесь внести максимальную сумму первоначального взноса. Чем больше сумма взноса, тем выше лояльность со стороны кредитора.Какому пенсионеру проще всего оформить ипотеку?Для банка идеальный портрет пенсионера, который подает заявку на ипотеку, выглядит так.Зарплата от 30 тыс. руб.Возраст до 66 лет.Пенсия свыше 17 тыс. руб.Пенсионер соглашается на страховку жизни и здоровья.Первоначальный взнос от 25%.Есть финансовый поручитель.Открыт депозит в банке на сумму от 300 тыс. руб.Если у пенсионера низкая пенсия и нет дополнительного дохода, банк все равно может одобрить ипотеку. Но при следующем раскладе — пенсионер оставляет под залог недвижимость или привлекает к сделке финансового поручителя.Дадут ли пенсионеру ипотеку без страховки?Банки предлагают пенсионерам оформить страхование. В соответствии с законом 102-ФЗ «Об ипотечном кредитовании», заемщик должен оформить страховку приобретаемого объекта от повреждений и порчи. От обязательной страховки нельзя отказаться.Страховка жизни и здоровья относится к категории необязательных видов страхования при оформлении ипотеки. Кредитор не может навязывать пенсионеру этот вид страхования, но если заемщик отказывается, банк вправе повысить процентную ставку или вообще отказать, сославшись на низкий уровень платежеспособности.