И по-настоящему осенние кадры из группы Природа Владимирской области . Черные коршуны двинули...

И по-настоящему осенние кадры из группы "Природа Владимирской области" ."Черные коршуны двинули на юг". Так называется это видео. Кадры в Радужном запечатлел натуралист Валерий Савельев. Коршуны на пролёте собираются в дружные компании и отправляются на зимовку. Коршуны- перелётные птицы. Это единственные пернатые хищники, которые мигрируют стаями. Коршуны традиционно зимуют в Северной Африке и Южной Азии.Кадры: группа ВК "Природа Владимирской области".