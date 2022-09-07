Возведение автомагистралей начнётся в 2022 году. Работы продлятся в течение двух лет.

Во Владимирской области построят дороги до Доброграда. На эти цели потратят 550 млн рублей.Возведение автомагистралей начнётся в 2022 году. Работы продлятся два года. Контракты уже размещены на госзакупках. Заказчик - администрация Ковровского района.Подрядчики заасфальтируют три направления: «Доброград - Пересекино» (181 млн рублей), «Доброград - Медынцево» (108 млн), «Доброград - Алачино» (260 млн).Трассы сделают двухполосными. На них обустроят тротуары, смонтируют освещение и установят остановочные павильоны.