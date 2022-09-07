Народному артисту России Михаилу Ножкину – 85. Но он по-прежнему много работает, выступает, ездит. Первый заместитель Председателя Правления Союза писателей России, почетный гражданин Ржева – кажется, его авторитет непререкаем. Но в эксклюзивном интервью Дни.ру артист вдруг признался: врагов у него хватает.

Народному артисту России Михаилу Ножкину – 85. Но он по-прежнему много работает, выступает, ездит. Первый заместитель Председателя Правления Союза писателей России, почетный гражданин Ржева – кажется, его авторитет непререкаем. Но в эксклюзивном интервью "Дни.ру" артист вдруг признался: врагов у него хватает."85-летие я не отмечал, – признался Ножкин. – По-хорошему, его надо было праздновать в Кремле, в Доме ученых или в Колонном зале Дома Союзов. Но сейчас не до этого – такие праздники требуют много времени, денег и помощи. Я даже четвертую книжку не успел закончить!"К тому же, по словам Ножкина, у него много врагов и завистников. И они заметно отравляют жизнь. "Меня ненавидят все коллеги, – ошарашил он. – Ну, не все, а 95 процентов! Они при мне были вот такими (показывает метр от пола – Прим. ред.) шибздиками, А потом пришли и все мне нагадили. Это сейчас звезды появились и исчезли. А в ту пору это было очень серьезно".Но Ножкина ничего не сломит! Он родился в семье фронтовика, застал войну! "Я родился в центре Москвы на берегу Яузы, – улыбается он. – Тогда все очень плохо жили, но все было задаром. Мать моя работала в больнице операционной сестрой, родная тетка – старший физиотерапевт. Я и все детство провел во дворе этой яузской больницы, которая по сей день существует. Там всякого насмотрелся и теперь мне ничего не страшно!"