Победители акции Миллион призов из числа участников дистанционного голосования на выборах муниципальных депутатов смогут потратить выигранные баллы на товары для здоровья и активного образа жизни или частично оплатить стоимость абонемента на занятия в спортзале.

Победители акции "Миллион призов" из числа участников дистанционного голосования на выборах муниципальных депутатов смогут потратить выигранные баллы на товары для здоровья и активного образа жизни или частично оплатить стоимость абонемента на занятия в спортзале.Одним из партнеров акции является магазин спортивных товаров, где можно приобрести тренажеры, спортивную одежду и обувь, экипировку для различных видов спорта. Также там продается спортивное питание и многое другое.Для поддержки организма в период межсезонья победители акции смогут приобрести витамины и полезные добавки в аптеках.К программе присоединился фитнес-клуб. Работающие или живущие в Троицке москвичи смогут частично оплатить абонемент выигранными баллами. Клубная карта даст возможность посещать тренажерный зал, бассейн, сауну.Напомним, что в 2022 году к акции "Миллион призов" впервые присоединились московские культурные площадки и даже . Выигранные баллы можно обменять на билеты в 22 столичных театра – Ленком Марка Захарова, "Современник", Московский театр на Таганке, Театр Олега Табакова, "Мастерская Петра Фоменко" и другие известные культурные площадки.Планируется разыграть 600 тысяч призов: 100 автомобилей и сертификаты на три, четыре, пять и 10 тысяч баллов. Один балл равен одному рублю.Розыгрыши призов пройдут 10, 11 и 12 сентября. Для участия необходимо проголосовать онлайн в день выборов муниципальных депутатов до 20:00 накануне каждого розыгрыша.Москвичи 9-11 сентября будут выбирать муниципальных депутатов. Голосование состоится во всех районах, кроме Щукина и большей части ТиНАО.