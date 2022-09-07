Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, власти уделяют значительное внимание содержанию городских набережных.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, власти уделяют значительное внимание содержанию городских набережных.В Москве семимильными шагамиобновляются набережные. Власти города прикладывают большие усилия, чтобыприбрежная зона стала чистой, комфортной и доступной для местных жителей. Запоследние десять лет 36 набережных стали новыми точками притяжения для горожан.Объекты модернизируют, соблюдяширокий отступ от воды. Вдоль рек строятся полноценные зоны отдыха с детскими испортивными площадками, а также комфортными пространствами для прогулок. Вгороде не только строятся новые, но и обновляются действующие набережные.Так, капитальный ремонт ужезавершился на Новоданиловской набережной Москвы. Променад у воды обновили коДню города. Работы стартовали весной текущего года и за это время специалистыустановили там новые ограждения и привели в порядок облицовку, которая началаразрушаться, а также провели расшивку швов и сделали более удобный сход дляпешеходов.Как отметил заместитель мэраМосквы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства ПетрБирюков, власти уделяют значительное внимание содержанию городских набережных.По словам чиновника, все они проходят плановый, а при необходимости –капитальный ремонт."В этом году обновили Новоданиловскуюнабережную: заменили гранитную облицовку и поврежденные элементы чугунногоограждения, сделали расшивку швов", – подчеркнул Петр Бирюков.Тульский сход набережной сталболее удобным для пешеходов, им также могут пользоваться малогабаритные граждане.Гранитный пандус теперь оборудован металлическим поручнем.Заместитель главы столичногорегиона добавил, что работы по капитальному ремонту набережной проводились вдневное время с привлечением минимального количества техники.Параллельно, по словам чиновника,в Москве проходит обновление еще четырех зон у воды: Котельнической, Гончарной,Кремлевской и Берсеневской набережных.Напомним, ранее "" сообщали, что в районеДорогомилово построят зону отдыха в стиле экофутуризма. В прибрежной зонепланируется построить амфитеатр и обустроить парк. Изюминкой новой точкипритяжения станет зеркальный пруд.