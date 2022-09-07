Новый путепровод позволит увеличить пропускную способность всего юго-восточного участка МКАД, а также улучшить транспортное обслуживание более 700 тысяч москвичей.

Новый путепровод позволит увеличить пропускную способность всего юго-восточного участка МКАД, а также улучшить транспортное обслуживание более 700 тысяч москвичей.Столичные власти прикладывают значительные усилия для развитиятранспортной системы. Сегодня широкие магистрали и узкие улицы связывают всерайона города, обеспечивая местных жителей разветвленной сетью дорог,обеспечивающих доступность инфраструктуры. Специалисты постоянно работают надтем, чтобы максимально повысить безопасность как водителей, так и пешеходов, атакже снизить время, которое москвичи тратят в пути.Для этого в российской столице постоянно обновляются дороги, атакже строятся новые путепроводы, эстакады, съезды, тоннели и парковки. Особое внимание,конечно, приковано к МКАД. Власти стараются распутать "клеверы",которые усложняют дорожное движение.Так, за последнее время на кольцевой дороге модернизировали уже 18транспортных развязок. Как правило, "лепестки" заменятся нанаправленные съезды. Тоннели и эстакады лучше справляются с транспортнымипотоками, увеличивая пропускную способность в среднем на 20-30%.Сегодня в городе проводится модернизация еще четырех"клеверов", а на днях открылось движение по новому путепроводу надМКАД в районе пересечения с улицей Верхние Поля. Об этом в своемтелеграмм-канале рассказал глава столичного региона Сергей Собянин."Открыли сегодня движение по путепроводу над МКАД в местепересечения магистрали с ул. Верхние Поля. Мы завершили его строительство нагод раньше запланированного срока", – подчеркнул мэр Москвы.По его словам, путепровод реконструировали в рамках крупногодорожного проекта. После модернизации участка автомобили смогут напрямуювыезжать с Южной рокады в сторону Новоегорьевского и Новорязанского шоссе,добавил градоначальник.Политик также выразил уверенность, что новый путепровод позволит взначительной степени увеличить пропускную способность всего юго-восточногоучастка МКАД, а также улучшить транспортное обслуживание более 700 тысячжителей Капотни, Люблино, Марьино, Орехово-Борисово Южного, подмосковныхгородов Дзержинский и Котельники."Реконструкцию развязки на пересечении МКАД с улицами ВерхниеПоля и Капотня планируем завершить через год", – отметил Сергей Собянин.Кроме того,он обратил внимание, что за 2022 год уже построено 24 километра новых дорог, 10эстакад и путепроводов. Наиболее крупными проектами, по словам главы города,стали первая очередь развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе,улично-дорожная сеть в административно-деловом центре в Коммунарке, путепроводмежду Очаково-Матвеевским и проспектом Генерала Дорохова.