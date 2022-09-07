Полтора часа в прямом эфире на связи с жителями 33 региона. Накануне ГТРК Владимир провела прямую...

Полтора часа в прямом эфире на связи с жителями 33 региона. Накануне ГТРК "Владимир" провела прямую линию с главой региона Александром Авдеевым. Врио губернатора успел ответить на десятки вопросов. О самых важных из них - в нашем материале.Промышленность и инвестиции, подготовка к зиме, расселение из ветхого фонда, строительство школ и дорог. Сотни вопросов, поступивших до эфира, и сотни вопросов, заданных под интернет-трансляцией Прямой линии. Видеообращения. И, конечно, звонки.- Когда в Собинке отремонтируют поликлинику и больницу. И там не хватает врачей.Глава региона Александр Авдев:- Если говорить про Собинский район, то на ближайшие три года запланировано строительство новой поликлиники - достаточно дорогостоящий проект, по-моему, около 600 миллионов рублей. Планируется строительство медицинского учреждения в Лакинске. И планируется ремонт больницы в Собинке.Здравоохранение - ключевая тема. Сегодня в области строятся шесть поликлиник и больниц, 40 объектов ремонтируются. Александр Авдеев отметил, что и с кадрами вопрос решается. И здесь одна из центральных задач - открытие медицинского факультета на базе ВлГУ.Еще одни лидеры обращений - темы газификации и электроснабжения. О сроках подведения газа интересовались жители Муромского, Гусь-Хрустального, Селивановского района. Глава региона пообещал, к концу года появится интернет-портал, где Газпром обозначит все сроки и адреса своей программы. По электроснабжению поступил вопрос от жителей Багриново. Там света не бывает сутками, отключения регулярны. Микрорайон активно заселяется - сети не готовы обслуживать такое количество жителей.Глава региона Александр Авдев:- Мы с Владимирэнерго разговаривали на эту тему. Там будет реконструкция произведена, замена подачи электричества с одной подстанции на другую. На более надежную и более близко расположенную. И в перспективе в ближайший год, видимо, 23 год, это позволит повысить стабильность и надежность электроснабжения.Жителей Выпово Суздальского района волнует, когда к ним пустят школьный автобус. Ответ: транспорт ставится на учет и вскоре будет поставлен на рейс. Микрорайон Юрьевец обеспокоен плотной застройкой, за которой не успевает инфраструктура. Александр Авдеев уверил, идет работа с городскими властями, 600 миллионов выделено на дороги и тротуары, готовится к открытию поликлиника, выдано разрешение на строительство детского сада.Ответы на вопросы получили жители ветхого фонда. 900 человек уже въехали в новое жилье, еще столько же покинут старый фонд до конца года. Программа выполняется с опережением графика, подчеркнул глава региона.Охотников беспокоило начало сезона, задержавшееся из-за лесных пожаров. Любители спорта спрашивали, смогут ли этой зимой прокатиться на новой горнолыжной трассе в областном центре.Глава региона Александр Авдев:- Если позволит климат, у нас вот прошлая зима была снежная. Посмотрим, как будет с той зимой. По крайней мере сейчас все настроены на то, чтобы запустить Студеную гору для горнолыжного спуска.Чистка русел Клязьмы и реки Гусь, празднование тысячелетия Суздаля, организация фестиваля патриотического кино. Всего во время подготовки к Прямой линии и во время эфира главе региона поступило более шестисот обращений. Все они с помощью Центра Управления регионом будут обработаны и направлены в профильные ведомства. Это была уже четвертая Прямая линия Александра Авдеева на посту главы региона.Кристина Иванова, Вести Владимир.