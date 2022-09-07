Видео и фото жители региона выкладывают в сообществах ВКонтакте. Непривычное для нашего края...

Видео и фото жители региона выкладывают в сообществах ВКонтакте.Непривычное для нашего края природное явление представляет собой многоцветное свечение верхних слоев атмосферы вследствие взаимодействия магнитного поля земли с частицами, так называемого, солнечного ветра. Спрогнозировать заранее время и место такого свечения невозможно. Для наших широт явление уникальное.