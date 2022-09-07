В среду 7 сентября 2022 года Православная церковь почитает память апостола Тита, который был...

В среду 7 сентября 2022 года Православная церковь почитает память апостола Тита, который был учеником апостола Павла и первым епископом Крита. Изначально он был язычником, но потом уверовал во Христа и сопровождал апостолов Варнаву и Павла на Иерусалимский сбор. Тита в народе прозвали Титом Листопадником или Титом Грибником. Также церковь вспоминает перемещение мощей святого Варфоломея, пострадавшего за веру в Армении.На Тита обязательно ходили за грибами и делали из них заготовки, так как полагали, что грибы, собранные после этого дня, для засолки уже не пригодны. В почете 7 сентября были не только лесные грибы, но и чайные. Чтобы исполнилось заветное желание, на рассвете его нужно нашептать на баночку с чайным грибом и тогда оно обязательно сбудется.Продолжались сельскохозяйственные работы. Грибы грибами, а молотьба за плечами. Крестьяне молотили зерно и сеяли озимые. В садах заканчивали собирать груши и приступали к сбору рябины. Ягоды собирали утром в ясную и сухую погоду. Важно успеть собрать рябину до первых заморозков, чтобы она не потеряла свои целебные свойства. Ягоды собирали кистями и развешивали для хранения в прохладном месте. Ещё рябину сушили. Тогда в ней остается максимум полезных веществ.7 сентября начинается настоящий листопад. По его характеру судили о погоде на ближайшее время. Если листья падают на землю «лицом» вверх, то скоро похолодает, а зима будет суровой. Если «лицом» вниз, то тепло продержится долгое время.Этот день благополучный для совершения покупок и поездок, а вот заниматься постройкой дома 7 сентября не стоит. По примете, здание долго не простоит.Чтобы быть весь год здоровым и бодрым, утром нужно умыться водой, в которой всю ночь находился какой-то серебряный предмет, или же сходить в течение дня в баню.Чего нельзя делать?Основные запрещающие поверья, которые напоминают, чего нельзя делать 7 сентября в день Тита Листопадника, связаны со сбором грибов.Так, сегодня нельзя брать с собой в лес маленьких детей. По примете, пойти в этот день в лес с ребенком – значит, вернуться без него.Находясь в лесу, в день Тита Листопадника очень важно помнить примету, что ни в коем случае нельзя не только трогать мухоморы, но и сбивать эти ядовитые грибы палкой или ногой.Не стоит заниматься строительством, поскольку есть вероятность получить травму или все придется переделывать.Нельзя 7 сентября готовить что-либо из муки. Тот, кто ослушается запрета, в будущем столкнется с денежными проблемами, а также неприятностями в бизнесе.Народные приметы на 7 сентября 2022 годаМного зерна получилось намолотить – зима будет холодной и суровой.Богатый урожай грибов – к затяжной зиме.Перелетные птицы на землю садятся – к ясной и теплой погоде, на крыши домов – к ненастью.Фото: 33.mchs.gov.ru/