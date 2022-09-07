Имя Александра Серова в последнее время мелькает в основном в скандальной хронике. Впрочем, он сам способствует этому своими экстравагантными поступками.

Имя Александра Серова в последнее время мелькает в основном в скандальной хронике. Впрочем, он сам способствует этому своими экстравагантными поступками.На сборном концерте в Кремле Серов должен был спеть только одну песню – "Осень за окном". Но от гримерной до сцены он шел, прикрывая лицо листом бумаги. "Неудачная пластика?" – шептались в удивлении работники дворца и журналисты. В свое время Майкл Джексон так же прятал лицо, но у него была причина – кожная болезнь."Он поставил себе новый зубы, новые импланты, и что-то, наверное, пошло не так", – сказал кто-то, кто видел Серова близко. Впрочем, со сцены зрители никакой патологии не заметили – видимо, далеко сидели.Разве что насыщенный цвет волос, не свойственный человеку на восьмом десятке лет, выглядел подозрительно. То ли парик, то ли краска... "Аптекарь говорил, что это будет радикально черный цвет. Не смывается ни холодной, ни горячей водой, ни мыльной пеной, ни керосином… Контрабандный товар", – как говорил Воробьянинов в романе "12 стульев".Когда же певец после выступления шел домой, охранник всячески отгораживал звездный лик от камер и праздных зевак. Видеть помолодевшего артиста вблизи были запрещено.Но к этим милым чудачествам звезды можно относиться с иронией. Мало ли какая блажь на восьмом десятке в голову попадет...