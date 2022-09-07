Предвыборная кампания в разгаре. Борьба за губернаторское кресло сопровождается острыми дискуссиями о возможных вариантах развития региона между действующими губернаторами и их оппонентами. Иногда заявления сторон звучат весьма критично. Так, поведение некоторых кандидатов в соцсетях оценил известный боксер, олимпийский чемпион Егор Мехонцев, сообщает Федпресс.

Предвыборная кампания в разгаре. Борьба за губернаторское кресло сопровождается острыми дискуссиями о возможных вариантах развития региона между действующими губернаторами и их оппонентами. Иногда заявления сторон звучат весьма критично. Так, поведение некоторых кандидатов в соцсетях известный боксер, олимпийский чемпион Егор Мехонцев, Федпресс.По его мнению, некоторые предвыборные кампании оказываются малоэффективными. Кроме того, досталось и критикам тюменской команды, возглавляемой губернатором Куйвашевым Боксер уверен, что команда давно стала частью политики региона и успешно трудится на его благо.Мехонцев напомнил, что в списке городов с наиболее развитой инфраструктурой Екатеринбург входит в лидирующую тройку, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу. Он отметил активное развитие инфраструктуры города и его спутников в последнее время. Боксер родился в Асбесте (город-спутник Екатеринбурга) и отмечает бурное развитие своего родного города