Прогноз по коронавирусу, который был сделан ранее, оказался верным, отметила главный государственный санитарный врач России.

Прогноз по коронавирусу, который был сделан ранее, оказался верным, отметила главный государственный санитарный врач России.На Восточном экономическом форуме глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что заболеваемость ковидом в столичном регионе значительно снижается. По словам главного государственного санитарного врача России, пандемия коронавируса покидает эту часть страны.Нового подъема заболеваемости можно будет избежать при правильных действиях в сентябре, считает Попова. Но это касается только коронавируса. То есть в столичном регионе будет лишь ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция), добавила глава Роспотребнадзора.Также она рассказала, что, согласно ранее сделанному прогнозу, на протяжении пяти недель наблюдался подъем заболеваемости ковидом, затем – пик, и потом началось снижение. В Москве статистика оптимистическая: снижение на 16%. В Московской области заболеваемость упала на 19%, а в Санкт-Петербурге – на 26%.Судя по заявлениям экспертов, ситуация по коронавирусу не столь напряженная, как раньше. Однако существуют другие вирусные инфекции, которые из сезона в сезон заставляют россиян беспокоиться. Ранее Анна Попова предупредила жителей страны о подъеме заболеваемости гриппом. Ее слова "Дни.ру".