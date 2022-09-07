Сотрудники МВД России совместно с коллегами из Владимирской области обнаружили в Ковровском районе наркоплантацию и изъяли у ее хозяев более 850 кустов растения. По данным пресс-службе

Сотрудники МВД России совместно с коллегами из Владимирской области обнаружили в Ковровском районе наркоплантацию и изъяли у ее хозяев более 850 кустов растения. По данным пресс-службе региональной полиции, двое жителей Ковровского района обустроили в гараже современную систему теплоизоляции, освещения и вентиляции, благодаря которой «травка» могла расти круглый год. Во время обыска у них изъяли более