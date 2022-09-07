К другим темам. Пытаясь скрыться от правосудия, совершил ещё более страшные преступления....

К другим темам. Пытаясь скрыться от правосудия, совершил ещё более страшные преступления. Региональный Следком завершил расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Коврова. Он обвиняется в убийстве двух лиц, разбое и грабежах.По версии следствия, чтобы скрыться от правоохранительных органов из-за предыдущей кражи, в ноябре прошлого года преступник пришёл домой к матери своей знакомой. Угрожая ножом, потребовал крупную сумму денег, необходимую для побега. После отказа он убил её, затем дождался дочь женщины и также лишил её жизни. Из квартиры были похищены 170 тысяч рублей, мобильный телефон и банковская карта. Через несколько дней обвиняемый был задержан в Волгоградской области. Вину он признал в полном объёме, дело направлено во Владимирский областной суд.Видео СУ СК РФ по Владимирской области.