Деревья высыхают и падают в воду, на берегу покрышки и пластик. Жители улиц Баумана и Бабушкина в Добром мечтают спасти пруд от гибели. Этого водоема нет на карте города. Территориально он

Деревья высыхают и падают в воду, на берегу покрышки и пластик. Жители улиц Баумана и Бабушкина в Добром мечтают спасти пруд от гибели. Этого водоема нет на карте города. Территориально он расположен в нескольких метрах от дома №10 по улице Баумана. Напомним, мы уже рассказывали об этом месте в начале июня. Тогда в мэрии пообещали