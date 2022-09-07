Об этом рассказал Александр Авдеев.

Муниципалитеты Владимирской области получат к зиме 100 единиц спецтехники. Об этом рассказал Александр Авдеев.Прошлой зимой стало ясно, что имеющихся ресурсов для качественной расчистки региональных дорог недостаточно. Первоначально власти планировали укрепить автопарк 70-ю машинами, но за счёт экономии получится приобрести 100.Трактора, грейдеры и комбинированные дорожные машины будут использоваться не только во время снегопадов, но и летом. Технику распределят исходя из потребностей городов и районов.