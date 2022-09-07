По Серпуховско-Тимирязевской линии метро можно будет проехать, изучая Кавказ, Алтай или Камчатку.

По Серпуховско-Тимирязевской линии метро можно будет проехать, изучая Кавказ, Алтай или Камчатку.Московские власти активно занимаются развитием столичнойподземки. Метро сегодня является главной транспортной артерией, соединяя всерайоны города. Строительство новых станций и реконструкция действующих идетсемимильными шагами. Линии постепенно пополняются современными,комфортабельными поездами.Следуя за прогрессом, в российской столице не забывают и одобрых традициях. В последние годы в московском метро появились уникальныетематические поезда, оформленные красивыми пейзажами. Накануне наСерпуховско-Тимирязевской линии запустили еще один – "Россия вобъективе".В вагонах поезда представлены изображения регионов России.Пассажиры при поездке смогут изучать Алтай, Кавказ или Камчатку. На картинкахизображены самые красивые точки нашей страны.Каждый вагон посвящен одной из восьми интересных локаций,среди которых Эльбрус, озеро Кезеной-Ам, остров Врангеля, Алтай, платоПуторана, озеро Байкал, Ленские столбы и Камчатка. Помимо невероятных пейзажейв вагонах представлены любопытные факты о местности.Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспортаМаксим Ликсутов, тематический поезд “Россия в объективе” запущен при содействиис Русским географическим обществом."В вагонах можно полюбоваться красивыми пейзажами разныхрегионов нашей страны, изучить природные богатства этих мест, а также узнатьмного интересных фактов. Состав будет курсировать на Серпуховско-Тимирязевскойлинии в течение полугода", — уточнил заместитель главы столичного региона.Кстати, пассажиры метро смогут с помощью смартфоновотсканировать QR-коды в вагонах и отправиться в цифровое путешествие по стране,а также запланировать будущий отдых в самых живописных уголках России. Дизайнвагонов разработан на основе фотографий участников конкурса "Самаякрасивая страна".Данный проект курирует Русскоегеографическое общество с целью сохранить дикую природу нашей родины, а такжевоспитать в гражданах бережное отношение к окружающей среде. В составе метроможно посмотреть фотографии, отправленными на конкурс как профессионалами, таки любителями.осковские власти активно занимаются развитием столичнойподземки. Метро сегодня является главной транспортной артерией, соединяя всерайоны города. Строительство новых станций и реконструкция действующих идетсемимильными шагами. Линии постепенно пополняются современными,комфортабельными поездами.Следуя за прогрессом, в российской столице не забывают и одобрых традициях. В последние годы в московском метро появились уникальныетематические поезда, оформленные красивыми пейзажами. Накануне наСерпуховско-Тимирязевской линии запустили еще один – "Россия вобъективе".В вагонах поезда представлены изображения регионов России.Пассажиры при поездке смогут изучать Алтай, Кавказ или Камчатку. На картинкахизображены самые красивые точки нашей страны.Каждый вагон посвящен одной из восьми интересных локаций,среди которых Эльбрус, озеро Кезеной-Ам, остров Врангеля, Алтай, платоПуторана, озеро Байкал, Ленские столбы и Камчатка. Помимо невероятных пейзажейв вагонах представлены любопытные факты о местности.Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспортаМаксим Ликсутов, тематический поезд “Россия в объективе” запущен при содействиис Русским географическим обществом."В вагонах можно полюбоваться красивыми пейзажами разныхрегионов нашей страны, изучить природные богатства этих мест, а также узнатьмного интересных фактов. Состав будет курсировать на Серпуховско-Тимирязевскойлинии в течение полугода", — уточнил заместитель главы столичного региона.Кстати, пассажиры метро смогут с помощью смартфоновотсканировать QR-коды в вагонах и отправиться в цифровое путешествие по стране,а также запланировать будущий отдых в самых живописных уголках России. Дизайнвагонов разработан на основе фотографий участников конкурса "Самаякрасивая страна".Данный проект курирует Русскоегеографическое общество с целью сохранить дикую природу нашей родины, а такжевоспитать в гражданах бережное отношение к окружающей среде. В составе метроможно посмотреть фотографии, отправленными на конкурс как профессионалами, таки любителями.