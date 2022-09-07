«Ростелеком» завершил монтаж и тестирование системы видеонаблюдения за досрочными выборами губернатора Владимирской области. На 452 избирательных участках (УИК) и в 23 территориальных ..

«Ростелеком» завершил монтаж и тестирование системы видеонаблюдения за досрочными выборами губернатора Владимирской области. На 452 избирательных участках (УИК) и в 23 территориальных избирательных комиссиях (ТИК) региона провайдер установил 950 камер, каждая из которых оснащена микрофоном. Скорость передачи файлов составит не менее 512 Кбит/с на одну камеру, что обеспечит четкость изображения. Одновременно просматривать видео на специальном портале смогут полторы тысячи зарегистрированных пользователей. Видеозаписи будут храниться в центрах обработки данных провайдера в течение срока, установленного российским законодательством.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Тестирование системы видеонаблюдения перед началом голосования — стандартная ежегодная процедура. В этом году оно запланировано на 6 сентября и будет продолжаться три дня. На весь выборный период организовано постоянное дежурство специалистов "Ростелекома” для обеспечения стабильного функционирования оборудования. Cо своей стороны мы сделаем всё, чтобы выборы прошли под максимальным контролем властей и общественности».Вадим Минаев, председатель избирательной комиссии Владимирской области:«С 2014 года видеонаблюдение на выборах во Владимирской области стало нормой. Наличие камер рассматривается как стандарт, обеспечивающий открытость и прозрачность голосования. Трансляция с каждого участка будет непрерывной и круглосуточной в течение всех трех дней — 9, 10 и 11 сентября. Завершится она только после сдачи участковой комиссией протокола об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию».Видеотрансляция голосования будет организована в центре общественного наблюдения во Владимирском филиале РАНХиГС (ул. Горького, 59А). Учетные записи для доступа к порталу видеонаблюдения получат избирательные комиссии, зарегистрированные кандидаты, выдвинувшие их партии, региональная Общественная палата и региональный Уполномоченный по правам человека.