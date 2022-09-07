Петербургский предприниматель Евгений Пригожин ответил на слова режиссера Никиты Михалкова, ранее процитиравшего его слова о необходимости российских толстосумов с Рублевки вкладывать деньги в создание российского продукта.

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин ответил на слова режиссера Никиты Михалкова, ранее процитиравшего его слова о необходимости российских толстосумов с Рублевки вкладывать деньги в создание российского продукта.Несмотря на банальную до тошноты мысль, жизнь вынудить это сделать, считает Михалков.Евгений Пригожин поддержал его."Господа, сегодня такой прекрасный день – 6 сентября, среда. Практически юбилейная дата. Я призываю всех, кто имеет розовые задницы, все-таки оторвать их от диванов. Я просил вас об этом еще в середине августа. Так и не оторвали. Жаль", — заявил он.По его словам, "более розовыми жопы бизнесменов уже не станут", поскольку уже некуда.Напомним, ранее СМИ писали о том, как Пригожин ругал бизнесменов из-за бездействия в трудный для страны час.