В ближайшее время в регионе откроется долгожданный для ряда владимирцев сезон охоты.

Во Владимирской области с 8 сентября отменили особый противопожарный режим. Об этом рассказали в департаменте лесного хозяйства.Напомним, что 7 сентября, отвечая на вопрос охотников, Александр Авдеев пообещал вскоре .Добавим, что во время их действия в лесах запрещалось заезжать в леса на машинах, а также разводить костры. По всей видимости, в ближайшее время в регионе откроется долгожданный для ряда владимирцев сезон охоты.