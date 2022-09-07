В связи с нормализацией пожарной обстановки с 8 сентября во Владимирской области отменяется особый...

В связи с нормализацией пожарной обстановки с 8 сентября во Владимирской области отменяется особый противопожарный режим, введённый с 13 августа. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Авдеев.Между тем, с 18 апреля по 18 октября в области официально установлен пожароопасный сезон. В это время запрещено разведение костров в неустановленных местах, сжигание мусора, отходов производства и потребления в лесу, на торфяных месторождениях, а также запрещаются сельскохозяйственные палы сухой травы. В период высокой пожарной опасности ограничивается пребывание граждан в лесах и въезд в лес транспортных средств, за исключением транспорта, необходимого для обслуживания линейных сооружений в соответствии с требованиями действующего законодательства.Напоминаем, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность. Это предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей; на должностных лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц – от 100 тыс. до 400 тыс. рублей.Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделённых противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тыс. до 40 тыс. рублей; на должностных лиц – от 40 тыс. до 60 тыс. рублей; на юридических лиц – от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, предупреждает пресс-служба администрации Владимирской области.При обнаружении возгорания в лесу гражданам следует сообщать о нём в лесную охрану по телефону 8-800-100-94-00 или в региональную диспетчерскую службу по телефонам 8 (4922) 45-90-02 и 45-90-06.Фото: пресс-служба администрации Владимирской области