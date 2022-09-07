Какой путь проходит зерно, собранное на полях Владимирской области? Какие исследования ждут урожай?...

Какой путь проходит зерно, собранное на полях Владимирской области? Какие исследования ждут урожай? Представители "Народного контроля" "Единой России" побывали и в полях, и в лабораториях. Все подробности - у Марии Платанюк.В юрьевском Ополье - страда в разгаре. Каждый колос должен быть убран вовремя. Иначе зерно осыпется. Работа тяжелая - вплоть до темноты. Дмитрий Семёнов - координатор проекта "Народный контроль" партии "Единая Россия"" в этот раз стал учеником водителя комбайна. Поработал в смене.Дмитрий Семёнов, коррдинатор проекта партии "Единая Россия" "Народный контроль" во Владимирской области:- Никогда не управлял плугом и лошадью, но мне, кажется, это в чём-то приятно, столько кнопочек, очень интересное управление. Сбор урожая уже заканчивается,но одновременно с ним начинается посевная. Будет посеяна рожь, которую уберут уже в следующем году.Заполненный комбайн вмещает 6 с половиной тонн зерна. Заполняется- остановка на сброс - и очередной круг. Техника может работать в двух режимах. Стебли не измельчают, если есть спрос на солому. Эти 3 комбайна прибыли на подмогу юрьевским аграриям. Специально для уборочной "командированы" с юга- Ростовской области. Трудовой десант- водители и даже ремонтная бригада. Решение оправдано. Не во всех хозяйствах региона большие площади зерновых.Айтуган Текегалиев, координатор проекта "Единой России" "Российское село" во Владимирской области:- Принимается решение исходя из экономических соображений, просто нанять компанию, которая специализируется на таких работах и имеет парк этих комбайнов.Элеватор - следующий этап жизни зерна. С каждой машины на подъёмный механизм поступает около 30 тонн спелых колосьев. И каждая партия зерна- под строгим контролем.Алексей Монин, начальник производства:- Поступает в рабочую башню элеватора, где дальше перемещается на сепаратор, где происходит очистка зерна от примесей.Прежде чем отправиться в резервуары, зерно проходит через лабораторию. С каждого грузовика- забор проб - по 2 килограмма. Зерно оценивают по ряду параметров, но прежде всего на влажность.Елена Комарова, начальник лаборатории:- И уже по этому анализу мы распределяем: зерно сухое или влажное. Если сухое- он идёт напрямую в силоса. Очищается. Если влажное - в бункеры временного хранения. Затем поступает в сушилку и сушится до ГОСТА.Финальный этап - мельница. Муку просеивают и отправляют на хранение. Это вклад в продовольственную безопасность региона. В этом году во Владимирской области зерновые занимали площадь в 94 тысячи гектаров.Мария Платанюк "Вести-Владимир"