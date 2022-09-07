Во Владимире сегодня назвали самую красивую деревню области. За право называться Самой красивой...

Во Владимире сегодня назвали самую красивую деревню области. За право называться "Самой красивой деревней" боролись 79 населенных пунктов региона.С приветственным словом выступил врио губернатора Александр Авдеев.Гран-при этого года – 200 тысяч рублей - достался селу Гришино в Гороховецком районе.Среди малых населенных пунктов (до 500 жителей) третье место досталось населенным пунктам: Искра (Александровский район), Двойново (Меленковский район), Санино (Петушинский район), Арбузово (Собинский район), Малолучинское (Юрьев-Польский район).Серебро в этой категории досталось деревням Приволье (Камешковский район), Абакумлево (Суздальский), Парковое (Юрьев-Польский район).Первое место среди малых населенных пунктов заняло село Флорищи в Кольчугинском районе.В больших (до 3500 жителей) населенных пунктах 3-е место разделили: посёлок Иванищи (Гусь-Хрустальный район); Красное Эхо (Гусь-Хрустальный район), Головино (Судогодский район).На втором месте — Степанцево (Вязниковский район).Первое место в этой категории завоевало село Рождествено (Собинский район).