За Гран-при боролись 79 населённых пунктов.
Самой красивой деревней Владимирской области стало Гришино Гороховецкого района. За Гран-при боролись 79 населённых пунктов. Победитель получит 200 тысяч рублей на развитие.
Первое место среди сел с численностью населения до 500 человек заняло Флорищи. На втором расположились: Приволье, Абакумлево и Парковое. «Бронза» у деревень: Искра, Двойново, Санино, Арбузово и Малолучинское.
Среди посёлков, в которых проживает до 3500 жителей, пьедестал распределен следующим образом:
1 - Рождествено;
2 - Степанцево;
3 - Иванищи, Красное Эхо, Головино.