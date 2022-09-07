Квартир с дисконтом стало в два раза больше.

Квартир с дисконтом стало в два раза больше.На столичном рынке новостроек в два раза выросло предложение жилья со скидками. Увеличился и сам размер дисконта – с 3% годом ранее до 15–20% по итогам минувшего лета. Максимальные скидки предоставляются тем, кто сразу готов внести всю сумму.Прошлым летом, по данным Циан, скидка предлагалась примерно на 9% от всех квартир в новостройках. Сейчас каждый четвертый лот продается по сниженной цене. Основная причина – падение спроса и, соответственно, объемов продаж.При этом раньше скидки в основном предоставлялись на многокомнатные квартиры, которые всегда сложнее находят покупателя. Сейчас же с дисконтом можно приобрести и ликвидные «однушки»? и квартиры-студии, даже с полной отделкой.Кроме того, серьезные скидки (до 25%) предоставляются покупателям кладовых помещений и мест в паркинге.Однако эксперты предупреждают, что к любым скидкам надо относиться осторожно, так как за ними могут скрываться какие-то недочеты в квартире: неудачная планировка, плохая шумоизоляция, некрасивый вид из окна.