Главные новости к этому часу:
- Прямая линия с Авдеевым. Тысячи вопросов, десятки тем, полтора...
Главные новости к этому часу:
- Прямая линия с Авдеевым. Тысячи вопросов, десятки тем, полтора часа на связи с жителями области. О чём спрашивали главу региона на Прямой линии?
- Уборочная-33. От уборки с полей до лабораторных исследований. Какой путь проходит зерно, прежде чем стать мукой?
- Находки из 1812-ого. Владимирская губерния в Отечественной войне 1812-ого года. Госархив представил уникальную выставку документов , приуроченную к юбилейной дате.