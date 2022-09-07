Главные новости к этому часу: - Прямая линия с Авдеевым. Тысячи вопросов, десятки тем, полтора...

Главные новости к этому часу:- Прямая линия с Авдеевым. Тысячи вопросов, десятки тем, полтора часа на связи с жителями области. О чём спрашивали главу региона на Прямой линии?- Уборочная-33. От уборки с полей до лабораторных исследований. Какой путь проходит зерно, прежде чем стать мукой?- Находки из 1812-ого. Владимирская губерния в Отечественной войне 1812-ого года. Госархив представил уникальную выставку документов , приуроченную к юбилейной дате.