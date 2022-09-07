Подведем итоги дня вместе: - Кузница медкадров. Историческое событие для всей области. Во...

Подведем итоги дня вместе:- Кузница медкадров.Историческое событие для всей области. Во Владимире появится филиал Приволжского медицинского вуза. Инициативу поддержал Минздрав.- "Классная тема".Главный приз- своя образовательная телепрограмма. Владимирский учитель Александр Журавлёв вышел в полуфинал шоу "Классная тема".- Битва деревень.И кто в регионе всех милее? В областном центре подвели итоги ежегодного конкурса "Самая красивая деревня".