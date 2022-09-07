В областном центре сегодня наградят победителей конкурса Самая красивая деревня-2022. Напомним, в...

В областном центре сегодня наградят победителей конкурса "Самая красивая деревня-2022". Напомним, в 8-ой раз он прошёл по инициативе регионального совета сторонников партии "Единая Россия". За право называться "Самой красивой деревней" боролись 79 населенных пунктов региона.Этот пейзаж открывался Николаю Некрасову из окон, как он говорил, "маленького именьишка моего отца". "Деревенской жизнью не тягощусь", - писал поэт Ивану Тургеневу в 1853-ем году. "Перед самыми окнами дома - чудесное озеро". Барская усадьба не сохранилась. Но на остатках фундамента алешунинцы соорудили часть стены и установили памятный барельеф.Все подробности деревенской жизни поэта-демократа можно узнать в Некрасовском музее алешунинской средней школы. В его фондах - свыше двух тысяч экспонатов. Здесь проходят уроки истории, литературы, музыки. И уже не первое поколение учеников пополняет его экспозицию.Галина Мишанина, бывший директор алешунинской средней школы:- Очень долго думали - а как же девочки украшали себя вот в те некрасовские времена? Какие-то, наверное, бусики из рябины, но это же быстро портится. И потом кто-то подал идею: давайте сделаем из яблочных семечек. И вот этим бусикам на будущий год исполняется сорок лет.Чуть более полусотни коренных алешунинцев сохраняют деревню в первозданном виде - здесь куда меньше сайдинга и глухих заборов из профлиста.А это уже Селивановский район. Первой на пути представителей оргкомитета - деревня Копнино.Гостей встречают как положено и тут же венчают-величают, вовлекая в традиционные обряды: чей венок после праздника утонет в пруду, тот погулял не в полную силу.Лидером по количеству участников стал Кольчугинский район. От него сразу 14 представителей. На втором месте Собинский - 10 заявок. И третье место у Гусь-Хрустального района с семью заявками. Обладателю гран-при вручат сертификат на 200 тысяч рублей.Сергей Дэльз, глава администрации Волосатовского сельского поселения:- Мы приглашаем вас на наш праздник, сегодня у нас проходит день деревни Копнино, а также мы покажем вам наши достижения в рамках конкурса "Самая красивая деревня".Хозяева садов и палисадников соревнуются, чей краше, и за самоваром делятся опытом в садовом и в кулинарном искусстве. Но в отношении к родной деревне - едины.- Я здесь родился и вырос. Всем она родная для меня! Нет, город - это не мое.Ткачество, лозоплетение, гобелены, собранные из трав щедрых окрестных лугов - пестрая и яркая картина праздничного веселого гуляния. От мала до велика. Самая старшая жительница села декламирует стихи собственного сочинения.- А как приятно вечерком пройтись по Копнино пешком, полюбоваться красотою улиц и просто погулять - ведь красоты такой, как в Копнино, на свете не сыскать.Татьяна Гусарова, председатель регионального движения поддержки сельского образа жизни "Мой адрес":- Для меня самая красивая деревня - это когда деревня - душа, деревня - душа России, и вот здесь я вижу - это самая красивая деревня!В этом году представители оргкомитета конкурса "Самая красивая деревня" побывали и в одном из самых дальних районов края - Меленковском. Сразу три его населенных пункта решили побороться за победу. Первая остановка - Двойново. Оргкомитет встречают перед въездом. Глава Наталья Катина советует обратить внимание на инициативность жителей.Наталья Катина, глава администрации муниципального образования Илькинское:– На каждых собраниях, на каждых сходах жители поднимают вопрос, когда к нам придет газ, когда к нам придет вода. Все населенные пункты в округе уже были благоустроены. Ну, и в 18 году жители принимают решение за свои собственные средства разрабатывать проектно-сметную документацию на газ, высокое давление и на разводящие сети по населенному пункту.Огркомитет побывал и в Дмитриевых Горах. Здесь при активном участии жителей обновили парк. Заложили яблоневый сад. В память о земляках- участниках Великой Отечественной войны.А в Верхозерье организаторов встретил конный развод. И сопроводил до храма Казанской Божьей матери 1825 года постройки. По инициативе селян разрушенный собор начали восстанавливать. На проект выделены федеральные средства. Рядом с храмом - памятник фронтовикам. К мемориалу гости возложили венок. Знакомство продолжилось на озере Урвановском. Сюда пришли все жители. Чтобы показать свои таланты.Каждый горд своей малой родиной. Это и о Верхозерье. Жителей здесь меньше сотни. Доктор технических наук Анатолий Самохин переехал в Верхозерье с Севера.Анатолий Самохин, житель села Верхозерье, доктор технических наук:– Я увидел эту красоту и согласился, и так я уже живу здесь 20 лет.Конкурс "Самая красивая деревня" проводится в регионе уже в 8 раз. Его инициатор - региональный совет сторонников партии "Единая Россия". Конкурс этого года лично поддержал глава Владимирской области Александр Авдеев.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Ряд деревень заслуживают того, чтобы обратить на это особое внимание. Потому что есть творческие люди, есть желание людей улучшить жизнь там, есть желание помочь им. Где-то - с коммуникациями, где-то - с благоустройством, где-то с точки зрения ремонта Дома культуры, библиотеки и так далее.Жюри конкурса оценивает эстетику населенного пункта, вовлеченность жителей в процесс его благоустройства. Участники - обладатели первых трех мест - получат денежные призы: сто, пятьдесят и тридцать тысяч рублей. Гран-при конкурса, как и в прошлом году - двести тысяч. А общий призовой фонд - полтора миллиона. Впервые в этом году будет определен лучший творческий коллектив. Одна из главных задач - развитие сельского туризма, повышение привлекательности сельских территорий.Вячеслав Картухин, председатель оргкомитета конкурса «Самая красивая деревня», заместитель председателя Законодательного собрания:- Конкурс в этом году проходил в двух категориях: первая категория - до 500 жителей, вторая - от 500 до 3500 тысяч жителей. В первой категории у нас заявился 61 населенный пункт, во второй категории - 18 населенных пунктов.Впрочем, сами жители подчеркивают: главное не победа, а участие. Конкурс по-настоящему объединил земляков и доказал: российская деревня жива.Отметим, что церемония подведения итогов конкурса "Самая красивая деревня" уже стартовала. С приветственным словом выступил врио губернатора Александр Авдеев. Скоро будут известны результаты.Вера Куликова. «Вести-Владимир»