Седьмой день сентября в народе прозвали Тит Листопадник – и неспроста!

Седьмой день сентября в народе прозвали Тит Листопадник – и неспроста!ИсторияСегодня православная церковь чтит память апостола Тита. Его путь к любви к Богу был долгим, ведь родился он язычником. Лишь познакомившись со святым Павлом, он уверовал во Всевышнего, а потом старался донести веру до других людей: проповедовал христианство на греческом острове Крит, обращая местные церкви к вере во Христа. За свои благие дела Тит получил от Павла сан епископа, в котором оставался до самой своей смерти.Праздник получил название Тит Листопадник из-за обилия падающих листьев, которое, как правило, сопровождает этот день.ТрадицииНаши предки говорили: "Святой Тит последний гриб растит". Ведь именно 7 сентября народ отправлялся собирать последние летние грибы, а также поспевший урожай. Мастера и рукодельницы к наступлению праздника плели корзинки, а вернувшиеся из леса с плодами люди накрывали пышные столы с обилием блюд из грибов.ПриметыВ этот день народ обращал внимание на знаки природы. Если грибов много, значит, стоит ждать долгую и холодную зиму. Дождь после обеда сулит осадки на протяжении следующего дня. Звук трескающегося дерева – к сухой погоде, а хриплое карканье ворон – к ливню. Лучи, пронзающие облака, предсказывают хорошие новости.Что нельзя делать 7 сентябряСобирать мухоморы и так нельзя, но вот давить их в этот день запрещено – можно разгневать лешего.Стоит отказаться от магических обрядов, если за окном дождь. В противном случае они не сработают.Нельзя делать ремонт или заниматься строительством, иначе придется все переделывать заново.Запрещено экспериментировать с внешностью – результат может огорчить.Любые финансовые сделки в этот день будут невыгодными.