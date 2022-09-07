УФСБ России по Владимирской области совместно с УМВД России по Владимирской области выявлена и...

УФСБ России по Владимирской области совместно с УМВД России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность 43-летнего жителя г. Коврова, причастного к незаконному изготовлению (переделке, сборке) огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов, а также их сбыту.В июле 2022 г. правоохранительными органами по месту жительства обвиняемого, а также в принадлежащем ему гараже, обнаружены и изъяты из незаконного оборота: карабин калибра 7,62 мм с признаками «кустарной» модернизации конструкции ствола и ствольной коробки, самостоятельно изготовленное ружье калибра 5,6 мм, двуствольное гладкоствольное ружье, более 100 патронов различного калибра, емкость с порохом (более 350 грамм), ствол для пулемета Калашникова, иные основные части огнестрельного оружия, а также оборудование для модернизации средств поражения.В августе 2022 г. в отношении гражданина возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 222 УК РФ, сообщила пресс-служба УФСБ по Владимирской области.Фото: Пресс-служба УФСБ России по Владимирской области