Классная тема-новый проект телеканала Россия, Министерства просвещения и соцсети Вконтакте. Его...

"Классная тема"-новый проект телеканала "Россия", Министерства просвещения и соцсети Вконтакте. Его звездами станут учителя школ и лицеев. Главный приз - авторская образовательная программа в федеральном эфире. Среди полуфиналистов - и преподаватель физики из восьмой школы города Владимира Александр Журавлев.Каждый урок учителя физики Александра Журавлева требует основательной подготовки, но зато и дети приходят в класс всегда с отличным настроением. Сегодня на столе электроцепь, газовая горелка, электрофорная машина.- Здравствуйте, здравствуйте.Главный принцип молодого педагога, по возможности, объяснять все на практике- больше лабораторных, больше экспериментов и опытов.- Она у нас что? Приходит в движение. Ну и теперь вопрос, на который вы готовы ответить. Варя. Это конвекция- и сразу определение.Александр Журавлев преподает в восьмой школе пять лет. Самое главное, по его словам, видеть, как меняется отношение учеников к его, прямо сказать, непростому предмету.Александр Журавлев, учитель физики и информатики средней школы №8 (Владимир):- Мне очень важно, чтобы они начали меня понимать, чтобы они захотели узнать мой предмет, чтобы у них в глазах загорелась искра познания. Мне всегда хочется в каждую голову ребенка положить немного любви и тепла, для того, чтобы они хотели работать со мной.Анастасия Клопова, ученица 9 класса средней школы №8 (Владимир):- Это мой любимый стал урок, обожаю физику - все приземленно, все правильно сказано, нет каких-то заучиваний, интересно очень.Матвей Герасимов, ученик 9 класса средней школы №8 (Владимир):- Он всегда демонстрирует опыты, демонстрирует на доске, если что-то непонятно, можно подойти к нему, он все объяснит.Главный приз нового шоу "Классная тема"- собственная авторская телепрограмма. В полуфинал вышли тридцать пять школьных учителей- семь предметов, по пять педагогов на каждый. География- от Камчатки до Калининграда и ДНР. В финале их останется семь.Андрей Алферов, член экспертного совета шоу «Классная тема»:- Мы были , мягко говоря, удивлены насколько педагоги подошли к решению поставленных задач в этом конкурсе.Учениками в телешоу станут известные ученые , музыканты, космонавты, артисты. А победит самый яркий и современный педагог страны. В восьмой школе надеются, что им станет Александр Журавлев.Елизавета Грязнова, ученица 9 класса средней школы №8 (Владимир):- Конечно мы будем его поддерживать, болеть за него.- Как думаете победит он?- Конечно, это самый лучший учитель.Александр Журавлев, учитель физики и информатики средней школы №8 (Владимир):- Мне просто хотелось научить ребят физике, показать, что это не какая-то сверхумная, сверхсложная наука, а простым языком доносить знания до детей, Когда сейчас я увидел конкурс, что можно сейчас можно будет вещать на всю страну и простым языком, простыми опытами, экспериментами доносить эту интереснейшую, занимательную науку, мне захотелось в этом поучаствовать.Первое в стране педагогическое шоу выйдет на экраны телеканала "Россия" уже скоро. А пока следить за полуфиналистами можно на платформе "Смотрим" и в группе "Классная тема" ВКонтакте. Финалистов определит открытое голосование.Никита Тарбеев, Егор Герасимов, Вести Владимир.