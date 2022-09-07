В новой зоне отдыха установят детские и спортивные площадки, а таже обустроят территорию для выгула собак.

В новой зоне отдыха установят детские и спортивные площадки, а таже обустроят территорию для выгула собак.В российской столице постоянно появляются зоны для активногоотдыха. Спортивные площадки сегодня строятся во всех районах города.Современное оборудование позволят заниматься на свежем воздухе людям с разнымуровнем подготовки.В районе Чертаново Северное в скором времени появится новаяплощадка для активного и спокойного отдыха. Проект "Спортивныйландшафт" будет реализован на территории Битцевского леса, на месте бывшихгаражей.На окраине зеленой зоны специалисты установят детские испортивные площадки, а также обустроят территорию для выгула собак. Скамейки итропинки для пешеходов приведут в порядок.Примечательно, что при строительстве нового рекреационногообъекта центральная часть зеленого парка останется нетронутой. Вообще, особоохраняемая природная территория пользуется популярностью у местных жителей,однако на сегодняшний день она не подходит для отдыха.Сейчас на окраине Битцевского леса можно встреть лишьнесколько тренажеров для воркаута, к которому ведут заросшие дорожки. Властигорода решили кардинально изменить ситуацию, чтобы у местных жителей появилсяуникальный центр притяжения.Как подчеркнул заместитель руководителя департаментакапитального ремонта города Москвы Сергей Мельников, согласно функциональномузонированию территории участок расположен в физкультурно-оздоровительной испортивной зонах. По его словам, здесь можно создавать площадки для спокойногои активного отдыха, а также игр с детьми."На территории приведем в порядок дорожки и зону дляворкаута, сделаем новые спортивные и детские площадки. Они разместятся наоткрытых участках и деликатно впишутся в природный ландшафт", – отметилСергей Мельников.Итак, специалисты намерены при строительстве новогопространства заменить покрытия дорожек, а вдоль них установить скамейки и урны.Здесь также появятся парковки для велосипедов. На площадке для воркаутаустановят новые тренажеры.На новой спортивной площадке с универсальной рамой дляфункционального тренинга и воркаута смогут одновременно тренироваться до 20человек. Также местные жители смогут заниматься здесь панна-футболом инастольным теннисом. Для любителей роликов и самокатов обустроят модульнуюдеревянную трассу.Для детей будут созданы зоны игр сшироким функционалом, в том числе, с тематическим комплексом "Игровойпланетарий". Он представляет собой купол с созвездиями ночного неба,восемь секций с разными функциями подъема, лестницами, сетями для лазанья идругими элементами.