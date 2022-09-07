Шесть лет жители ждали положительного решения властей.

Чиновника из Гусь-Хрустального района осудят за халатность при признании жилого дома аварийным. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Ещё в 2015 году заключением межведомственной комиссии принято решение о признании дома № 1 по улице 40 лет Октября в посёлке Золотково непригодным для проживания. Лишь спустя шесть лет местная администрация подтвердила, что строение подлежащит сносу. Бездействие властей повлекло нарушение интересов граждан, которые все эти годы ютились в бараке.В результате правоохранители завели уголовное дело. Вину в совершенном преступлении мужчина признал. Материалы переданы в Гусь-Хрустальный городской суд для рассмотрения.