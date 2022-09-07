Жители жалуются, что идти к медучреждению приходится по ямам и колдобинам.

В Коврове общественники требуют отремонтировать тротуар к детской поликлинике №2. Жители жалуются, что идти к медучреждению приходится по ямам и колдобинам.В сезон дождей разбитая дорога превращается в непреодолимое препятствие. На пути к медикам родители с колясками вынуждены пересекать целую полосу препятствий - лужи, ухабы, выбоины.Получив обращение, эксперты Народного фронта выехали на место: Циолковского-35. Их выводы оказались неутешительными: дороги и тротуары к больнице разрушены.Свои замечания представители ОНФ изложили в обращении, к которому приложили фотографии. Документы направлены в департамент здравоохранения. «Фронтовики» взяли решение вопроса на контроль.