Накануне в ковровской 9-этажке на улице Шмидта произошел пожар. Из дома было эвакуировано 30...

Накануне в ковровской 9-этажке на улице Шмидта произошел пожар. Из дома было эвакуировано 30 человек. Пожар ликвидировали, но пострадавшая семья оказалась в бедственном положении.Семья с двумя детьми осталась без необходимых вещей и средств. Пожар уничтожил всё, в квартире остались только обгорелые стены.В соцсетях объявили сбор средств. Требуются предметы первой необходимости, вещи и одежда для двоих детей:• Максим, ученик 7 класса, размер обуви 46-47. Размер одежды 48-50;• Георгий, ученик 1 класса, размер обуви 34. Рост 132-134.Номер карты мамы 5469100015143952 (Татьяна Рудольфовна).Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.