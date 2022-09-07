6 сентября в поселке Курлово Гусь-Хрустального района вспыхнул автомобиль Volkswagen. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Автомобиль

6 сентября в поселке Курлово Гусь-Хрустального района вспыхнул автомобиль Volkswagen. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Автомобиль загорелся около 14:30 на улице Железнодорожной. Приехавшие на вызов спасатели не дали огню распространиться и потушили машину. Площадь пожара составила 1 кв.м. Пострадал моторный отсек машины, погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара