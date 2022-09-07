По всей Москве активно реализуется программа Сергея Собянина Мой район.

По всей Москве активно реализуется программа Сергея Собянина "Мой район".Столичная программа "Мой район" была запущена нескольколет назад по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. Власти города поставилиперед собой довольно простую цель – превратить каждый уголок, двор и район вуютное, доступное пространство, где местные жители могли бы с комфортомпроводить время.Разумеется, маленьких задач в комплексном проекте быть не может.Специалисты обращали внимание буквально на каждую деталь: насколько чистымбудут дворы, как много цветов будут расти на клумбах, какого размера будутпарковки, насколько близко к домам будут находиться школы, детские сады, полклиники,спортивные площадки и другая инфраструктура.Важно отметить, что многие решения по благоустройство домовпринимают сами местные жители, например, с помощью цифрового портала"Активный гражданин". С помощью электронного ресурса власти игорожане находятся в постоянном контакте и решают важнейшие вопросы совместнымиусилиями.На сегодняшний день в российской столице завершаются работы поблагоустройству более большого количества дворовых территорий. Об этом рассказалзаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства иблагоустройства Петр Бирюков.По его словам, в этом году москвичи предложили включить впрограмму "Мой район" более 2,5 тысячи дворов. Чиновник такжеподчеркнул, что специалисты окончательно приведут придомовые пространства впорядок уже в сентябре."Все проекты были разработаны с учетом пожеланий горожан,самые частые просьбы — добавить зелени, сделать дополнительное освещение,оборудовать детские и спортивные площадки, установить новые скамейки", –отметил Петр Бирюков.Специалисты комплекса городского хозяйства в рамкахблагоустройства обновили асфальт на подъездах к домам, а также привели впорядок парковки. Во дворах заменили осветительные приборы и установилиэнергосберегающие лампы. Детские и спортивные площадки также привели в порядок.Еслипространство позволяло, специалисты установили новые скамейки, установилибеседки и скамейки. Газоны привели в порядок, во дворах высадили новыекустарники и деревья. По словам заместителя главы столичного региона, всегородские дворы – их более 24 тысяч – соответствуют единому стандарту.