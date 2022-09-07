К 2032 году резиденты намерены создать почти две тысячи рабочих мест.

Во Владимирской области названы возможные резиденты второй особой экономической зоны. Об этом рассказали в пресс-службе врио губернатора.В Киржаче планируется наладить выпуск: стальных трубчатых радиаторов (65 рабочих мест); теплообменников и комплектующих для систем вентиляции (70); внутрипольных конвекторов (более 110); быстровозводимых домов (178); эмалированных баков для водонагревателей (245); стиральных машин, холодильников и телевизоров (около 750). Ещё два новых завода будут производить товары в аэрозольной упаковке, газ-носитель, дезодорированные растворители и озонобезопасные хладагенты.Проект «Алмазная долина» в Карабанове предполагает запуск пяти предприятий. На первом этапе промышленники намерены создать около 300 рабочих мест.По плану властей, совокупный объём вложений в ОЭЗ «Владимир» за 9 лет достигнет почти 19 млрд рублей.Напомним, что ранее Михаил Мишустин поручил подчинённым до 15 сентября рассмотреть заявку 33-го региона о создании особой экономической зоны на площадках в Киржаче и Карабанове. Далее документы должны будут пройти несколько этапов согласования.