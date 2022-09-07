В Вязниках прокурором в суд направлено уголовное дело в отношении жителя Республики Марий Эл,...

В Вязниках прокурором в суд направлено уголовное дело в отношении жителя Республики Марий Эл, угнавшего автомобиль и попавшего в ДТП.Житель Республики Марий Эл обвиняется в угоне.Установлено, что обвиняемый в конце июня 2022 года приехал с бригадой рабочих на заработки в г. Вязники. После трудового дня в середине июля в состоянии алкогольного опьянения мужчина решил поехать в Марий Эл к своим родственникам. Он незаметно для бригадира предприятия взял ключи от его машины и отправился в путь.Однако далеко угонщик не уехал. Будучи не совсем трезвым, он не справился с управлением и врезался в дерево. После аварии был задержан сотрудниками полиции.В ходе предварительного следствия мужчина в содеянном раскаялся, вину в совершенном преступлении признал полностью. Уголовное дело направлено в Вязниковский городской суд. За совершенное преступление обвиняемому может грозить ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Фото: freepic.ru