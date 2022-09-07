В администрации региона собираются реконструировать систему централизованного водоснабжения...

В администрации региона собираются реконструировать систему централизованного водоснабжения Вязниковского района. В селе Троицкое-Татарово в рамках федерального проекта "Чистая вода" планируется построить новую насосную станцию и проложить новую водопроводную линию.Сметную документацию планируется подготовить до первого июля следующего года. Напомню, аномальная летняя жара привела к снижению уровня Клязьмы. В Вязниках упало давление в магистралях центрального водоснабжения, некоторые районы города остались без воды.