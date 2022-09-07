Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Прямая линия Александра Авдеева На связи - глава...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Прямая линия Александра АвдееваНа связи - глава Владимирской области. Итоги Прямой линии Александра Авдеева в эфире ГТРК "Владимир".- С комфортом!Подвижной состав обновили, на очереди само здание. Какие изменения ждут пассажиров владимирского железнодорожного вокзала?- Все деревни хорошиИ уже сегодня подведут итоги конкурса "Самая красивая деревня". Вспомним, чем удивляли жюри его участники.