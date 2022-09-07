Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Прямая линия Александра Авдеева
На связи - глава...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Прямая линия Александра Авдеева
На связи - глава Владимирской области. Итоги Прямой линии Александра Авдеева в эфире ГТРК "Владимир".
- С комфортом!
Подвижной состав обновили, на очереди само здание. Какие изменения ждут пассажиров владимирского железнодорожного вокзала?
- Все деревни хороши
И уже сегодня подведут итоги конкурса "Самая красивая деревня". Вспомним, чем удивляли жюри его участники.